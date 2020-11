Investissement locatif : Retrouvez notre nouveau guide de la location en meublé non professionnel LMNP

Retrouvez notre guide sur le LMNP (©Pixabay / nattanan23)

L'équipe de BFM Immo met à votre disposition la nouvelle édition de son guide complet sur la location en meublé non professionnel ou LMNP. Gratuit et pratique, ce guide répond à toutes vos questions sur ce statut avantageux pour un investissement locatif.

(BFM Immo) - La location d'un meublé non professionnel (LMNP) est un statut fiscal ouvert aux propriétaires bailleurs qui mettent un ou plusieurs logements meublés en location. Le statut de LMNP permet de disposer d’une fiscalité avantageuse, bien plus que dans le cadre d’une location nue classique. Vous avez ainsi, sous certaines conditions, le droit d’amortir votre investissement immobilier et de déduire la plupart de vos dépenses de vos revenus locatifs.

Vous pouvez investir en meublé en direct ou en immeuble géré via des résidences services (résidences de tourisme, d’affaires, pour étudiants, pour seniors, Ehpad ou encore appart-hôtels). Grâce aux réductions d’impôts, à la récupération de la TVA et aux loyers perçus, le dispositif LMNP Censi-Bouvard permet d'ailleurs d’autofinancer jusqu’à 70% de votre investissement.

Mais le statut reste parfois complexe à appréhender. Quels meubles faut-il fournir à son locataire? Quelle est la fiscalité qui s'applique en LMNP "classique" ou en Censi-Bouvard? Comment amortir comptablement votre mise de départ? Quels sont les avantages d'un investissement dans une résidence services? Quels sont les pièges à éviter? Autant de questions que les investisseurs particuliers se posent et auxquelles l'équipe de BFM Immo tente d'apporter des réponses, avec des exemples concrets à l'appui.

>> Pour tout savoir sur le dispositif LMNP et son application, téléchargez le nouveau "guide LMNP de la location en meublé non professionnel" de BFM Immo en cliquant sur ce lien.