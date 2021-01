Pourquoi investir dans une SCPI logistique? (©Adobe Stock)

BFM IMMO PARTENAIRE - Autrefois privilégié par les épargnants désireux d’investir leur argent, obtenir des revenus et préparer leur retraite, l’achat d’un appartement locatif n’a plus autant le vent en poupe... Véritable révolution pour de nombreux investisseurs, la SCPI - ou Société Civile de Placement Immobilier - a en effet changé la donne, avec des rendements pouvant atteindre jusqu’à 6% net. Les SCPI ne cessent aujourd’hui de se diversifier, en offrant aux investisseurs l’accès à de nouveaux marchés particulièrement porteurs…

(BFM Immo) - Investir en ligne depuis chez soi, devenir propriétaire d’un fonds immobilier et percevoir des loyers sans avoir à se soucier de la gestion ? C’est tout l’objet des SCPI de rendement. Avec des rendements nets atteignant jusqu’à 6%, ces Sociétés Civiles de Placement Immobilier offrent aujourd’hui une rentabilité bien plus performante et intéressante que celle d’une assurance vie en fonds euros, d’un livret A ou encore d’un appartement à vocation locative. "Difficile de trouver un placement d'épargne plus confortable que la SCPI pour investir son argent." souligne Gabriela Kockova, manager au sein de La Centrale des SCPI, premier courtier SCPI indépendant.





En plaçant leur argent dans des parts de SCPI, les épargnants deviennent propriétaires - à hauteur de leur investissement - d’un parc immobilier professionnel (commerces, bureaux…) et résidentiel, hautement diversifié. Afin de faire bénéficier les investisseurs de rendements encore plus élevés, les SCPI n’hésitent plus à investir à leur tour dans de nouveaux marchés immobiliers très lucratifs. Après l’apparition des SCP de santé, les SCP logistiques font désormais leur apparition, boostées par la croissance exponentielle du e-commerce depuis l’épisode du Covid-19. Pierres angulaires des sites de commerce en ligne, les entrepôts logistiques ont vu leur valeur immobilière monter en flèche…





Pourquoi placer son argent dans des parts de SCPI logistiques en 2021?





Après avoir investi des marchés tels que l'immobilier de santé (cliniques, EHPAD, laboratoires pharmaceutiques) ou encore l’immobilier européen, les SCPI de rendement s'attaquent aujourd’hui à un secteur ultra-rentable : celui de la logistique urbaine. Bâtiments équipés de robots, de systèmes automatisés et de logiciels spécialisés pour exécuter précisément diverses tâches, les entrepôts sont loin de connaître la crise ! Et pour cause, les modes de consommation ayant déjà fortement évolué avec l’essor du commerce en ligne, les achats sur internet ont connu une croissance spectaculaire de plus de 40% en 2020, boostée par la crise sanitaire mondiale. Conséquence directe : il faut encore plus d’entrepôts robotisés pour assurer la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication des produits jusqu’à leur livraison. C’est d’ailleurs sur le terrain des délais, et notamment ceux de la livraison des colis, que les différents acteurs de la distribution en ligne se livrent désormais une guerre acharnée.





Recevoir, entreposer et distribuer au plus vite : c’est la règle sine qua none pour réussir en e-commerce aujourd’hui. Et pour relever ce défi, disposer de davantage d’entrepôts et de bâtiments dédiés à la logistique urbaine - mais aussi de personnel (125.000 nouvelles créations de postes seraient prévues pour 2021) - devient tout simplement indispensable. Face à l’explosion de la demande immobilière de la part de ces acteurs de la distribution en ligne, les épargnants peuvent justement tirer leur épingle du jeu en investissant dans cette niche immobilière ultra porteuse, en souscrivant à des parts dans une SCPI logistique par exemple…





En 2021, les SCPI logistiques représentent désormais le placement idéal pour les épargnants désireux de percevoir des compléments revenus durable sur le long terme. Il est même possible de viser un objectif de rendement de 6% net en sélectionnant la bonne SCPI, et ce à l'aide du classement des meilleures SCPI du courtier La Centrale des SCPI, le spécialiste du conseil en SCPI.





"Réaliser un bon investissement immobilier demande d'anticiper les tendances de demain. Acheter des SCPI logistiques permet d’espérer des gains très substantiels. La logistique est au centre de toutes les préoccupations même sanitaire avec l'organisation liée à l'acheminement du vaccin contre le Coronavirus ! Nous recevons chaque jour plus de 50 appels au 01 44 56 00 23 d'épargnants souhaitant avoir des renseignements exclusivement sur des SCPI logistiques." confirme Thibault Le Coail, consultant sénior au sein de La Centrale des SCPI.







(© Adobe Stock)



Où et comment investir dans une SCPI logistique?





Avant d’investir, se renseigner sur les différentes SCPI logistiques reste crucial. Faire appel à un portail indépendant tel que La Centrale des SCPI permet de placer en argent en toute connaissance de causes, et de réaliser le meilleur investissement possible.





"Acheter un entrepôt logistique demande un vrai savoir-faire, cela ne s'improvise pas ! Nous étudions très minutieusement l'expertise de la société de gestion avant de valider et proposer sa SCPI à nos clients. Une centaine de critères est passée au crible par nos analystes pour valider une SCPI au sein de nos allocations SCPI sur-mesure. " souligne Théo Darroman, consultant sénior au sein de La Centrale des SCPI. (www.centraledesscpi.com).





Afin d’aider les épargnants à réussir leur investissement immobilier logistique, la plateforme internet fondée il y a plus de 10 ans propose un conseil patrimonial objectif ainsi qu’un accompagnement sur-mesure, par des experts en placements SCPI. L’autre avantage de La Centrale des SCPI est sa simplicité d’utilisation. Il est en effet possible de souscrire à des parts de SCPI logistiques – à l’instar de SCPI ACTIVIMMO - et de signer électroniquement la transaction, directement depuis le site.





Faut-il néanmoins investir seulement et exclusivement dans des SCPI logistiques ? Comme le confirme Laurent Fages, expert au sein de La Centrale des SCPI, "il ne faut pas oublier de mettre d'autres SCPI dans son escarcelle et opter une stratégie d'acquisition multi-SCPI.". Diversifier son portefeuille avec des SCPI européennes ou des SCPI de santé en plus des SCPI logistiques reste donc conseillé. Comme dirait l’adage, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier…





Pourquoi investir son argent dans des SCPI Logistique ? Réponse en vidéo :