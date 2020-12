SCPI : la révolution de l’investissement immobilier (©Adobe Stock)

BFM IMMO PARTENAIRE - C’est un fait : l’investissement immobilier est le placement préféré des Français. Malgré l’engouement, l’achat immobilier destiné à la location est de plus en plus délaissé. Et pour cause, il existe aujourd’hui d’autres placements d’épargne, tels que les “Pierre Papier”, ces Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) offrant un meilleur rendement, ainsi que d’autres avantages…

(BFM Immo) - Valeur refuge des Français, l’investissement immobilier reste le placement privilégié des Français car ce dernier rapporte en théorie beaucoup plus sur le long terme qu’un livret A ou une assurance vie. Or l’achat d’un appartement ou d’une maison est un placement présentant également son lot de complexités. En plus de devoir disposer de fonds suffisants pour l’acquisition d’un bien, le particulier doit également gérer de nombreux aspects : sélection, location, gestion…



Avec les SCPI, l’investissement immobilier peut aujourd’hui être réalisé différemment, de façon simple, innovante et accessible.





Quels sont les avantages d’une SCPI versus un achat immobilier locatif ?





Traditionnellement, lorsque l’on achète aujourd’hui un appartement, on l’acquiert dans sa totalité. Il faut ainsi disposer des fonds nécessaires, et bien souvent compléter son apport par un prêt conséquent. Et ce point peut freiner de nombreux acheteurs dans leur possibilité (et leur volonté) d’investir dans l’immobilier. Avec les SCPI en revanche, le placement immobilier se fait à la hauteur de son budget. Il est ainsi possible de devenir propriétaire, au prorata de son investissement, d’un parc immobilier diversifié et composé de dizaines - voire de centaines - de logements.



L’acquisition d’un bien peut également prendre beaucoup de temps. Entre les visites, l’offre, la signature du compromis de vente puis le passage chez le notaire, l’entreprise peut durer des mois. En optant pour une SCPI, l’épargnant n’a pas besoin de se déplacer pour effectuer un investissement immobilier. À l'image de la plateforme La Centrale des SCPI, la documentation et les procédures d’acquisition se font en ligne. Quant aux signatures des contrats, elles sont électroniques.



L’achat dit “classique” d’un appartement pour le mettre en location présente également son lot de risques : (re)trouver un locataire, recevoir les loyers, gérer les soucis (fuites d’eau, travaux…). Tout cela nécessite du temps et de l’énergie. En achetant des parts dans une SCPI, l’investisseur délègue tout aux sociétés de gestion, agréées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Celles-ci s’occupent de tout. Sérénité assurée.



Acheter pour louer n’est pas forcément le moyen le plus lucratif pour générer des revenus complémentaires. En fonction des villes, le rendement d’un achat immobilier à destination locative peut en effet varier, même s’il se situe en moyenne autour des 4% brut - sans les charges et la taxe foncière - dans les plus grandes villes françaises. Du côté des SCPI de rendement, ce taux atteignait en revanche les 4,4% net en 2019, et même 6% dans certaines d’entre elles.



Enfin, à l’image de l’acquisition, la revente d’un bien immobilier nécessite du temps et la synchronisation avec plusieurs intervenants (agent, acquéreur, notaire…). Revendre ses parts de SCPI est un processus bien plus véloce : il suffit de remplir un simple formulaire de rachat de parts, et attendre quelques semaines pour récupérer la somme investie.







(© Adobe Stock)



Comment investir des parts dans une SCPI ?





Les raisons derrière un investissement immobilier sont nombreuses : la volonté de se constituer un patrimoine, augmenter ses revenus, préparer sa retraite ou encore valoriser son capital... L’achat de parts dans une Société Civile de Placement Immobilier permet aujourd’hui de réaliser ces objectifs. Encore faut-il choisir les SCPI qui répondent à ses besoins. Et pour cela, un accompagnement est nécessaire.



Pour se constituer un portefeuille de SCPI diversifié, plusieurs plateformes indépendantes existent pour obtenir des simulations gratuites, afin de comprendre et investir au mieux. Parmi celles-ci se trouvent La Centrale des SCPI. La société de gestion de patrimoine, dont la ligne directe SCPI est le 01 44 56 00 23, offre en effet ses conseils et toute son expertise aux épargnants souhaitant réussir leur investissement immobilier locatif, et le diversifier de manière optimale.





Afin d’obtenir des informations et une documentation gratuite sur l’achat de parts dans une SCPI, rendez-vous sur le portail dédié La Centrale des SCPI.

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

