Télé-souscription : comment acheter des parts de SCPI à distance ?

Comment acheter des parts de SCPI à distance (©Adobe Stock)

BFM IMMO PARTENAIRE - Courses, impôts, prises de rendez-vous médicaux… Tout se fait aujourd’hui en ligne, ou presque. Il en est de même avec l’achat de parts de SCPI. Premier réseau français d’épargne digitale, La Centrale des SCPI propose en effet la télé-souscription aux internautes, via des outils digitaux innovants, leur permettant ainsi d’investir en parts de SCPI et de finaliser leurs projets d’achat en toute sécurité. Or comment fonctionne la souscription à distance concrètement ? Explications.





Télé-souscription SCPI, la technologie au service des épargnants

Si la télé-souscription SCPI s’effectue certes par internet, l’échange humain reste présent. Il est même au cœur du processus d’investissement. Comme l’explique Lionel Benhamou, l’un des associés-fondateurs de La Centrale des SCPI : “le fait d'avoir une interaction humaine dans son parcours d'investissement est rassurant et permet de traiter de manière dynamique toutes les questions pouvant être posées par les investisseurs immobiliers”. Ce parfait équilibre entre humain et digital permet ainsi à l'épargnant d’avoir toutes les explications et informations en main, avant de finaliser son achat de parts de SCPI en ligne.





Tout commence par internet, et plus particulièrement en visioconférence, avec un expert SCPI. L’objectif est double : réaliser un audit patrimonial complet mais aussi bénéficier de conseils pertinents dans le choix des différentes SCPI. Grâce aux nouveaux outils en ligne, les consultants peuvent désormais échanger plus facilement avec les épargnants, mais également répondre à toutes leurs questions et demandes, et ce en moins de 8 heures.





Les outils digitaux créés par La Centrale des SCPI apportent également plus de fluidité pendant les rendez-vous : échange de fichiers, visualisation en direct des graphiques… Et plus de facilité également. Et pour cause, il est possible de traiter directement avec son conseiller SCPI en visioconférence depuis un smartphone. L’expert étant attitré à un investisseur, il reste de plus joignable pour des points réguliers, assurant ainsi un suivi détaillé du portefeuille de SCPI.











Finaliser sa souscription en ligne et devenir propriétaire d’un parc immobilier



Grâce aux recommandations de l’expert SCPI attitré, les internautes sont donc conseillés au mieux. Ils peuvent ainsi s’orienter en toute sérénité vers les SCPI répondant à leurs objectifs patrimoniaux. Dernière étape : finaliser la souscription de parts de SCPI en ligne en utilisant les outils digitaux mis à disposition.





Logiciel de signature électronique 100 % français, SCPI-SIGN est l’outil exclusif que La Centrale des SCPI met gratuitement au service des épargnants souhaitant investir dans des parts de SCPI en ligne. Plus concrètement, les épargnants reçoivent un mail sécurisé pour signer les bulletins de souscription des SCPI - sélectionnées au préalable - au moyen d'une signature électronique, sécurisée également.





Plus de facilité donc, mais aussi moins de documents à imprimer... “Cette démarche s'inscrit également dans la volonté de La Centrale des SCPI de mieux respecter l'environnement et de ne plus gaspiller de papier” souligne justement Véronique Baron, associée-fondateur au sein de La Centrale des SCPI.





Une fois validée par SCPI-SIGN et vérifiée par les services administratifs de La Centrale des SCPI, la souscription des parts de SCPI est directement adressée à la société de gestion. Après réception de leur(s) attestation(s) de propriété, les investisseurs peuvent, enfin, consulter leur portefeuille SCPI en ligne, et ce depuis leur espace personnel sécurisé.





La souscription en ligne, une combinaison idéale entre relation humaine et outils digitaux ? Selon une étude interne, “99 % des internautes qui utilisent la télé-souscription SCPI sont très satisfaits de leur expérience et souhaitent recommander ce service novateur à leurs proches” soutient Gregorie Moulinier, troisième associé-fondateur de La Centrale des SCPI.





Les ingénieurs de La Centrale des SCPI développent déjà les outils de demain, et plus particulièrement des bornes de l'épargne, accessibles 24h/24h et implantées sur l’ensemble du territoire français. Celles-ci feront office de mini-boutiques d’avenir pour souscrire à ses SCPI. La digitalisation des SCPI, poussée par les innovations de La Centrale des SCPI, semble donc avoir de beaux jours devant elle.





(© La Centrale des SCPI)





Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.



Ce contenu a été réalisé en partenariat avec La Centrale des SCPI. La rédaction de BFMTV n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. BFM Immo est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.