A Paris, les prix affichés dans les annonces immobilières commencent à baisser

La hausse des prix semble se calmer à Paris (©AFP)

Sur un an, les tarifs affichés dans les annonces ont baissé de 2% pour les biens immobiliers de la capitale, selon une étude de Hosman.

(BFM Immo) - Les prix affichés à Paris baissent. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce mardi par Hosman, une agence immobilière en ligne qui compile régulièrement les datas dans les grandes villes de France. Mais attention, Hosman regarde ici les prix de vente affichés sur les plateformes et non pas les prix des transactions réellement bouclées devant les notaires. Quoi qu'il en soit, la tendance sur les prix affichés est clairement à l'accalmie. En décembre, le prix moyen au m² constaté par Hosman sur les différents portails d'annonces immobilières était de 11.322 euros, soit une baisse d'un peu plus de 2% sur un an.

Hosman rappelle qu'il y a toujours une différence avec ce que constatent les notaires. Ainsi au global, on est plutôt à 10.600 euros du mère carré en moyenne à Paris après négociations. Et il y a des différences parfois très fortes entre prix affiché et prix de vente dans certains arrondissements. La plus forte divergence est observée dans le 7eme arrondissement, avec un prix moyen affiché à plus de 15.000 euros du m2, alors qu'on est à moins de 13.800 euros chez les notaires.

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

Pour autant, malgré ce décalage, les arrondissements les plus chers et les moins onéreux sont toujours les mêmes. En tête, on retrouve le 6ème arrondissement et en bas de tableau le 19ème, avec un mètre carré moyen à peine au dessus des 9.000 euros.

Un marché de pénurie

Peut-on alors vraiment dire que les prix baissent à Paris? Officiellement non, pas encore. Il suffit de regarder les derniers chiffres de Century 21 par exemple. Le réseau a constaté une hausse de 5,3% l'an dernier à Paris. Le réseau est en ligne avec les chiffres des notaires, soit autour de 10.600 €/m2, un nouveau record. Et selon la dernière note de conjoncture des notaires du Grand Paris, les prix dans la capitale devraient encore être en progression de 7% sur un an en janvier, d'après les avant-contrats. Les prix au m2 progressent donc encore, même si cette hausse devrait se tasser dans les mois à venir. Et pour cause, Paris est toujours un marché de pénurie.