A Paris, les prix immobiliers s'envolent de 8% en un an et vont continuer à grimper

La hausse du prix des appartements parisiens devrait ralentir d’ici octobre (©Franck Fife - AFP)

Les prix de logements anciens ont atteint en moyenne 10.690 euros du mètre carré au deuxième trimestre dans la capitale, selon les chiffres des notaires. Si la hausse annuelle devrait se poursuivre, elle sera moins importante puisque les notaires projettent un prix moyen au mètre carré de 10.860 euros en octobre.

(BFM Immo) - A Paris, les prix de l'immobilier ancien ont continué de s'envoler. Au deuxième trimestre, ils ont atteint 10.690 euros du mètre carré, soit une progression de 8% sur un an, selon les chiffres des notaires. C'est le 6ème arrondissement qui affiche les tarifs les plus élevés, avec un prix moyen au m2 de 14.430 euros. Un appartement de 50 mètres carrés s'y négocie ainsi en moyenne à près de 720.000 euros. Viennent ensuite les autres arrondissements centraux de la capitale: le 7ème (14.200 euros), le 5ème arrondissement (12.780 euros) puis Paris Centre (qui regroupe les quatre premiers arrondissements) à 12.750 euros du mètre carré.

A l'autre bout du spectre, le 19ème est le dernier arrondissement de la capitale à moins de 9.000 euros. Un mètre carré y vaut en moyenne 8.930 euros. Soit 38% moins cher que dans le 6ème. Par ailleurs, seulement cinq arrondissements affichent encore des tarifs inférieurs à 10.000 euros du mètre carré: le 19ème donc, ainsi que le 13ème (9.390 euros), le 20ème (9.400 euros), le 12ème (9.900 euros) et le 18ème (9.990 euros).

Au deuxième trimestre, trois arrondissements ont enregistré une hausse de plus de 10% par rapport au deuxième trimestre 2019. Le 6ème, l'arrondissement le plus onéreux, affiche comme au trimestre précédent une des hausses annuelles les plus faibles (4,2%), tandis que le 20ème, second arrondissement le plus abordable, enregistre la plus forte hausse (+12,2%). Il est suivi du 7ème (+10,5%) et du 12ème (+10,2%).

Une hausse qui va se modérer

En regardant un peu plus en détail, par quartier, les notaires constatent que les prix s'échelonnent entre 7.870 euros le mètre carré à Pont de Flandre (19e arrondissement) et 17.130 euros dans le quartier Odéon (6ème). "Odéon est plus de 2 fois plus cher que le quartier Pont de Flandre et 9 260 €/ m² les séparent. Ce ratio a déjà dépassé 10.000 € à plusieurs reprises (en 2011, 2013 et 2015). Il était descendu à 7.000 € fin 2016", rappellent les notaires.

Cette progression des prix devrait tout de même se calmer un peu. En se basant sur les avant-contrats, les notaires pronostiquent une hausse annuelle des prix de 6,6% en octobre à 10.860 euros.