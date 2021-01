Ce qu'on pouvait s'acheter comme bien immobilier avec un Smic il y a 10 ans... et ce qu'on peut s'offrir aujourd'hui

Avec un Smic on peut acheter 10 m² à Paris (©Joel Saget - AFP)

Entre la revalorisation du Smic et la baisse des taux, le pouvoir d'achat immobilier progresse dans la plupart des villes depuis 2011. Sauf celles où les prix ont augmenté de plus de 50% en 10 ans.

(BFM Immo) - Depuis le 1er janvier, le Smic a été revalorisé de près de 1%. Il est passé de 10,15 euros bruts de l'heure à 10,25 euros. Il atteint donc 1.554,58 euros par mois pour 35 heures. "Si depuis 10 ans, la hausse du salaire minimum n’est que de 1,25 € brut de l’heure (soit 14 % de croissance) la capacité d’emprunt de ceux qui sont rémunérés au Smic a elle augmenté de plus de 50%, grâce à la baisse des taux de crédit", constate le courtier Vousfinancer, qui précise néanmoins qu'il est toujours compliqué d'emprunter avec le Smic. La capacité d’emprunt avec le salaire minimum (pour une mensualité égale à 33% du Smic) est passé de 67.021 euros à près 102.173 euros sur 25 ans, les taux ayant été presque divisés par trois depuis 2011 (passant de 4% à 1,45%).

Ainsi, en 2021 dans les grandes villes, il est possible d'acheter seulement 10 m2 à Paris, soit deux fois moins qu’à Lyon (21 m2) ou Bordeaux (23 m2) et trois fois moins qu’à Toulouse (30 m2), Lille ou Strasbourg (32 m2). Pour avoir une surface plus importante, il vaut mieux acheter plutôt à Grenoble (42 m2), Reims (46 m2) ou Le Havre (56 m2). Seules deux villes parmi celles étudiées permettent d’acheter plus de 70 m2 : Le Mans (73 m2) et bien sûr Saint-Etienne (97 m2), grande gagnante de tous les classements en termes de pouvoir d’achat immobilier.

Un pouvoir d'achat immobilier en hausse sur 10 ans

Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer constate : "Alors que le Smic n’a augmenté que de 15% ces 10 dernières années, la surface qu’il est possible d’acheter avec le salaire minimum et un crédit sur 25 ans a augmenté de 50% au Mans, 48% au Havre, près de 50% à Grenoble. Même dans des villes comme Paris et Lille, le pouvoir d’achat immobilier est en hausse de près de 20%, grâce à la baisse des taux, passés de 4% sur 25 ans à moins de 1,5%, ce qui a permis d’accroitre la capacité d’achat de 50%".

En revanche, à Bordeaux la hausse des prix est telle que la surface qu’il est possible d’acheter en gagnant le Smic a reculé de 8%, excluant de fait ces acheteurs modestes du marché immobilier. A Rennes également, on note un léger recul, de 1%, car les prix ont augmenté de 54% en 10 ans.