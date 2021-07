Ces deux arrondissements de Paris à plus de 14.000 euros du mètre carré

Les prix immobiliers dépassent les 11.000 euros du m² à Paris (©Bertrand Guay - AFP)

En moyenne à Paris, il faut débourser plus de 11.000 euros du mètre carré pour accéder à la propriété. Mais deux arrondissements sont largement au-dessus.

(BFM Immo) - Les prix de l'immobilier atteignent des sommets à Paris. Dans son dernier baromètre, SeLoger constate que le prix moyen dans la capitale se situe à 11.194 euros. "À Paris, le rythme de la hausse qui s’était ressaisi dès avril dernier s’affiche maintenant à + 5,3% sur un an", fait remarquer Michel Mouillart, porte-parole du Baromètre LPI-SeLoger.

Dans 16 arrondissements sur 20, les prix dépassent maintenant les 10.000 au mètre carré. Ils sont même à plus de 11.000 euros dans 11 arrondissements. Mais dans deux arrondissements, ils s'envolent avec des prix de plus de 14.000 euros du mètre carré. Ainsi, le prix au m² dans le 6e arrondissement de Paris (Odéon, Saint-Germain-des-Prés) accuse ainsi 5,8 % de hausse sur 1 an pour atteindre, en moyenne, 14 232 €. Quant au prix immobilier dans le 7e arrondissement de Paris (École Militaire, Invalides), il culmine à 14 058 €/m² au terme de 5,1 % de hausse annuelle.

Les prix ont fortement augmenté dans le 19ème

De l'autre côté du spectre, les trois arrondissements les moins chers à l'achat sont le 13ème arrondissement à 8.893 euros du mètre carré, le 19ème à 9.905 euros du mètre carré et enfin le 12ème à 9.570 euros du mètre carré.

"Les ambitions des vendeurs ne contribuent pas au relâchement des tensions sur les prix. En mai, les prix signés ont augmenté de 4.3 % sur un mois", note Michel Mouillart. C’est dans le Nord-est de la capitale, plus précisément dans le 19e arrondissement (Villette, Buttes-Chaumont) que les prix des logements enregistrent la plus forte hausse, avec un gain de + 10,3% sur 1 an. Le 4e arrondissement (Place des Vosges, Notre-Dame) n’est pas en reste avec 10,1% d’augmentation. En revanche, le 2e arrondissement de Paris (Bourse, Sentier) accuse un recul annuel de 3,8% sur le prix de son immobilier.