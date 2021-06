Ces maisons à 150.000 euros dans les plus beaux villages de France

Vue de Bec-Hellouin (©Samish de normandie - Wikipédia)

Les Plus Beaux Villages de France est une association dont les membres sont les villages classés. Pour y entrer, les critères sont drastiques. Pour autant, il est possible d'y acheter une belle demeure à un prix relativement abordable.

(BFM Immo) - Les Plus Beaux Villages de France est une association qui compte 159 villages répartis dans 14 régions et 70 départements. "Eviter les écueils du village-musée sans âme ou, à l’inverse, ceux du "parc d’attraction", réconcilier les villages avec l’avenir, voilà notre ambition raisonnée et passionnée", peut-on lire sur le site. Les critères sont donc drastiques. L'association n'accepte d'ailleurs que 20% des candidatures.

Pour autant, certains de ces villages restent "abordables". MeilleursAgents a sélectionné 10 villages classés parmi Les Plus Beaux Villages de France où l’on peut s’acheter une maison de campagne à 150.000 euros, frais de notaires et frais d'agence compris. Certains de ces villages sont à 2h30 maximum des grandes villes.

Bec-Hellouin, Estaing ou encore Pradelles

C'est le cas de Bec-Hellouin dans l’Eure ou de Noyers-sur-Serein au cœur de la Bourgogne, à 2h de Paris, où il est possible d'acheter une maison de respectivement 85 et 96 mètres carrés pour 150.000 euros. Pour les Nantais, direction Montsoreau, village des bords de Loire avec une maison de 80 mètres carrés ou encore Vouvant en Vendée. Dans ce dernier, une maison de 85m2 avec un terrain de 834m2 s’est vendue pour 128.000 euros, en fin d’année.

Du côté de Toulouse, cap sur Estaing, à l'entrée des Gorges du Lot dans l’Aveyron avec une demeure de 121 mètres carrés, Montréal du Gers (110 mètres carrés) ou encore Monflanquin, pays des Bastides où l’on peut s’acheter une maison de 5 pièces en cœur de village pour 115.000 euros. Pour les Lyonnais, la maison de campagne de leurs rêves pourrait se situer dans le village de Pradelles (113 mètres carrés), à seulement 2h de la grande métropole et aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche, ou dans la cité médiévale de Flavigny-sur-Ozerain (93 mètres carrés). Sainte-Enimie, la cité médiévale des Gorges du Tarn, ravira les Montpelliérains où pour 150.000 euros, ils pourront s’acheter une maison de 97 m2.