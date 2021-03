Découvrez le bien le plus exceptionnel à vendre à Annecy

Château de Cornod (©Sotheby’s International Realty)

Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo, tous les mois, le bien immobilier le plus exceptionnel à vendre. Ce n'est pas forcément le logement le plus cher, mais c'est celui qui a indéniablement quelque chose en plus. Ce mois-ci, notre partenaire nous propose une superbe propriété à Annecy.

(BFM Immo) - Chaque mois, Sotheby's International Realty déniche pour BFM Immo le bien le plus exceptionnel à vendre. Ce mois-ci, direction Annecy avec un château du XIIIème siècle. Situé à 1 heure de Genève et 1h15 de Lyon, le château de Cornod a été entièrement restauré de 1875 à 1882, puis plus récemment, de 2002 à 2007. "C'est l'une des plus belles restaurations d'Europe de ces dernières année", affirme Sotheby's International Realty qui s'occupe de la vente du bien.

La propriété, de 130 hectares dont 80 hectares de parc classé et 7.500 m2 de bâtiments couverts, est à vendre pour 15 millions d'euros. Le domaine comprend le château avec 24 chambres, de nombreuses cheminées, une décoration et des meubles d’époque, ou respectant le style de la Renaissance. Le donjon, la maison de jardinier, les bâtiments d'ateliers et les anciennes écuries comprennent 16 appartements.

Un marché qui se porte bien

Bernard Marmillon, directeur d’Annecy Sotheby’s International Realty, note que "le marché est tendu, d’où les prix légèrement à la hausse sur les produits haut de gamme. On note aussi un regain d’intérêt pour des produits exceptionnels comme ce château". Et il ajoute : "Si 2020 a été une année record pour l’ensemble du groupe Sotheby’s International Réalty, pour 2021, Sotheby's Realty Rhône-Alpes prévoit un nombre de transactions bien supérieur".

Bernard Marmillon explique qu'il existe de grandes disparités en termes d’immobilier dans la région Rhône-Alpes. "La région lyonnaise est en pleine expansion. Les petites villes bien desservies à moins d’une heure du centre de Lyon sont de plus en plus prisées. La Savoie et la Haute Savoie restent des secteurs qui attirent acquéreurs et investisseurs. La demande est forte sur les secteurs lacs et montagne". Et il ajoute : "Parmi les villes de ces régions, Annecy continue d’attirer les étrangers, les investisseurs et les retraités aisés. Même si l’offre en logement neuf est insuffisante, la Venise des Alpes garde le statut de ville ‘’haut de gamme’’. Les villes comme Divonne-les-Bains, Saint-Julien-en-Genevois attirent aussi beaucoup de monde grâce à la proximité avec Genève".