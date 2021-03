Depuis le début de l'année, le prix des maisons anciennes s'envole

Le prix des maisons anciennes s'envole (©Pixabay)

En février, le prix des maisons anciennes a bondi de 8,5% sur un an. Le mètre carré se négocie désormais à 3.461 euros en moyenne pour ce type de logement.

(BFM Immo) - Depuis le début de l'année, les prix immobiliers dans l'ancien progressent nettement. Pour l'ensemble du marché de l'ancien, l'augmentation était de 7% sur un an en février, constate SeLoger, contre 5% en février 2020 et 3,4% en février 2019. "Pour l'heure, rien ne vient freiner la hausse des prix constatée depuis le printemps 2020: ni la crise sanitaire, ni deux confinements, ni leurs conséquences économiques et sociales, ni le resserrement de l'accès au crédit", note SeLoger dans sa dernière étude. Des données qui viennent confirmer aussi les tendances observées au sein des réseaux Century 21 et Laforêt.

Cette hausse des prix dans l'ancien est particulièrement marquée pour les maisons. "Une accélération des prix inconnue depuis le milieu des années 2000 sur le marché des maisons", décrit même SeLoger. En février, les prix des maisons anciennes ont ainsi progressé, toujours selon le site de petites annonces, de 8,5% sur un an à 3.461 euros, contre +5,5% sur un an en février 2020 et +3,5% en février 2019. Soit davantage donc que le marché de l'ancien dans son ensemble.

Le rythme de la hausse des prix des appartements se stabilise

"En dépit de l’affaiblissement saisonnier de la hausse des prix affichés en janvier 2021, les offres des vendeurs ne s’assagissent pas, écartant l’espoir d’une accalmie rapide sur le front des prix signés", précise même SeLoger.

En revanche, le rythme de la hausse des prix des appartements s’est stabilisé à +5.9 % depuis la fin de l’année dernière. L’impact du repli des prix dans les grandes villes (provoqué par le blocage du marché durant le deuxième confinement) se fait sentir, même si depuis le début de l’année les prix d’offre des vendeurs commencent à se redresser.