En 20 ans, les jeunes ont perdu deux pièces de pouvoir d'achat immobilier dans les grandes villes

Le pouvoir d'achat immobilier a baissé (©Mychele Daniau - AFP)

Au sein des plus grandes communes, les jeunes actifs ont perdu 35% de pouvoir d'achat immobilier depuis les années 2000, selon une étude de MeilleursAgents. Ce qui représente 18 mètres carrés en moyenne.

(BFM Immo) - Si le pouvoir d'achat immobilier a eu plutôt tendance à augmenter au cours des 10 dernières années, la tendance s'inverse lorsqu'on regarde l'évolution sur 20 ans... pour les jeunes. Ainsi, dans une étude publiée ce mercredi, MeilleursAgents constate que les jeunes actifs ont perdu 35% de pouvoir d'achat immobilier en 20 ans dans les 11 plus grandes villes. Ce qui représente 18 mètres carrés en moyenne, soit deux pièces.

Au début des années 2000, avec un revenu médian équivalent à 1.660 euros (revenu médian d’un adulte seul entre 18 et 29 ans en 2019 selon l’Insee, ce revenu ayant été mis à jour pour les années précédentes à l’aide du taux d’inflation sous-jacent mensuel), un jeune adulte pouvait s’acheter plus de 50 mètres carrés dans la plupart des métropoles comme Toulouse, Lille, Montpellier, Bordeaux et Nantes. Une surface aujourd’hui réduite à 31 mètres carrés.

Pouvoir d'achat immobilier en baisse

Ce pouvoir d'achat est en baisse dans toutes les grandes villes de France. Mais ce recul est plus marqué dans certaines métropoles. Ainsi, Bordeaux est la ville présentant la perte la plus importante en termes de pouvoir d’achat immobilier (-31m2 en 20 ans) pour les jeunes, suivie par Toulouse (-27m2). "Paris demeure la ville offrant le plus faible pouvoir d’achat immobilier : en 2021 et avec un revenu de 1.660€, un jeune adulte ne peut accéder qu’à un studio de 11m2 (vs 20m2 en 2000) soit en dessous de la surface d’un logement décent (18m2)", précise MeilleursAgents. En revanche, Strasbourg est la ville la moins touchée, "on y observe une perte de pouvoir d’achat de seulement 4m2 en 20 ans, soit -11% de surface", note MeilleursAgents.

Au début des années 2000, il y avait encore des villes avec un prix au mètre carré de moins de 1.000 euros. C’était notamment le cas à Toulouse, Lille, Montpellier, Bordeaux ou encore Nantes. Paris était déjà la ville la plus chère (2.753€/m2) des 11 plus grandes villes de France, limitant le pouvoir d’achat des jeunes actifs. 20 ans plus tard, les prix de la capitale ont bondi, avec un prix au m2 qui a presque quadruplé (10.402€ le m2 en 2021.)