Immobilier : Début d'année dynamique en France, Paris fait figure d'exception

Paris fait figure d'exception (©Bertrand Guay - AFP)

Les ventes sont en hausse de 12,6% au premier trimestre. Et ce sont les villes moyennes qui tirent le marché, celles qui gravitent autour des grandes métropoles, qui tirent le marché.

(BFM Immo) - La crise sanitaire va-t-elle signer en immobilier la revanche des villes moyennes ? C'est en tout cas ce que laisse penser le bilan du 1er trimestre du réseau Century 21 que BFM Business et BFM Immo vous révèle ce matin en exclusivité.

Ce 1er trimestre, tous les professionnels disaient qu'il serait la clé pour comprendre les vraies conséquences de la crise sanitaire que nous traversons. L'an dernier était l'année de choc, nous étions un peu dans l'irrationnel. Lors de ce début d'année se dessine l'immobilier de demain.

L'immobilier de demain est un marché hyper dynamique. Les ventes sont en hausse de 12,6% au premier trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Pour les maisons, la progression est de 18,2%. Une demande telle que les prix augmentent encore. Ils progressent de 3,8% pour les appartements (3.703€ / m²) et de 4,6% pour les maisons (2.240 € / m²). Un dynamisme tel que les délais de vente se réduisent. Nous sommes passés de 95 à 86 jours pour les maisons et de 86 à 81 jours pour les appartements. Les villes moyennes qui tirent le marché. Non pas les villes isolées, Century 21 parle bien des villes qui gravitent autour des grandes métropoles. "Le retour en grâce du "pavillon", nous dit le réseau.

Mais pour quel usage achète-t-on ? Toujours essentiellement sa résidence principale. La résidence principale représente 62% des achats du 1er trimestre. Mais cette part a légèrement baissé, au profit de l'investissement locatif. Il atteint un nouveau plus haut historique, 31,5% des achats et même plus de 35,5% à Paris. La part des résidences secondaires progresse aussi mais reste nettement minoritaire toujours moins de 7% du marché.

Les prix reculent à Paris

Derrière cette tendance nationale, difficile de ne pas aborder le cas de Paris. La revanche des villes moyennes se joue évidemment au détriment des grandes villes et a fortiori de la plus grande d'entre elle Paris. Mais si, pour Paris, c'est un réajustement qui est en train de s'opérer, nous dit Century 21. Les prix reculent bel et bien. Ils cèdent 3,1% sur 1 an. Mais nous sommes toujours bien au-dessus des 10.000 euros du m² (10.292) Pour l'instant le réseau parle de simple correction.

Correction qui produit quand même ses effets puisque les ventes progressent à Paris, +6% sur 1 an. En réalité, les vendeurs qui surévaluaient leurs biens sont bien contraints de revoir leurs prétentions pour convaincre les acheteurs. Tout ne se vend plus en un claquement de doigts. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on observe au niveau national, à Paris les délais de ventes se sont allongés. Une hausse de 18 jours sur un an. Nous sommes à 74 jours.

Mais encore fois, il ne faut pas voir plus qu'une correction, un assainissement du marché. Paris reste "inabordable". Ce sont les CSP+ qui sont à la manœuvre. La catégorie des acheteurs employés-ouvriers descend à son plus bas historique, 1,5% des acheteurs. Cette part était à 12,2% en 2010.