Immobilier : les loyers baissent nettement dans plusieurs grandes villes

A Bordeaux, l'offre de meublés à louer a bondi (©AFP)

A Paris, Marseille ou encore Bordeaux, les tarifs affichés pour les meublés reculent, avec une offre de biens à louer qui a explosé.

(BFM Immo) - Le mouvement est désormais clair : les loyers baissent dans plusieurs grandes villes, en particulier pour les logements loués en meublé. Avec la crise sanitaire et économique, la demande est plus limitée qu'auparavant. Et en parallèle, l'offre locative a explosé avec la disparition de la plupart des touristes. Ainsi, de nombreux biens qui servaient à de la location saisonnière sur Airbnb ou Abritel se retrouvent sur le marché traditionnel de la longue durée.

A Bordeaux par exemple, le loyer moyen (charges comprises) pour un meublé est en repli de 6,7% sur un an, selon le baromètre des loyers de SeLoger d'avril dernier repris par Europe 1 ce mardi. Pour cette typologie de logement, Brest est la deuxième ville où les loyers reculent le plus (-4,7% sur un an), suivie de Paris (-4,5%), Annecy (-2,6%), Marseille (-2%) et Nantes (-1,4%).

Une offre de meublés qui a explosé

Ce sont d'ailleurs souvent des villes où l'offre de meublés a explosé au cours des douze derniers mois. Sur le site SeLoger, les annonces pour les biens de ce type ont explosé à Bordeaux (+324%), Paris (+365%), Amiens (+323%) ou encore Nantes (+164%) et Marseille (+73%).

En tout, sur les 40 villes de plus de 100.000 habitants passées à la loupe, 11 d'entre elles affichent des loyers pour les meublés en baisse, 9 communes enregistrent de faibles progressions (de 0 à +1,5%) et 19 des augmentations plus marquées (de 1,6% à Montpellier jusqu'à +9,9% pour Saint-Denis).

A lire aussi Le nombre de meublés mis en location à Paris explose et les loyers flanchent

Pour les biens loués vides, les proportions sont assez similaires. Sur les 40 villes, 13 affichent des loyers en baisse (de -4,6% à Paris à -0,1% à Nancy). SeLoger dénombre également 13 communes avec des progressions limitées (entre 0 et +1,3%) et 14 villes avec des tarifs en plus forte hausse (de +1,8% à Orléans à +7,7% à Brest). En revanche, le palmarès change complètement par rapport au marché des meublés. Ainsi, seules Annecy et Paris se retrouvent dans les deux classements parmi les 10 grandes villes où les loyers baissent le plus. Signe sans doute que le marché locatif est en plein ajustement avec parfois des effets de vases communicants entre le marché du meublé et celui des locations vides.