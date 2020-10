La raréfaction de l'offre fait flamber les prix des logements neufs dans les grandes villes

Les prix des logements neufs ont flambé en six mois (©AFP)

Les mise en chantier sont en berne et l'offre se raréfie. Cette pénurie de biens à commercialiser commence à avoir un impact sur le pouvoir d'achat des ménages dans l'immobilier neuf.

(BFM Immo) - Acheter un logement neuf coûte de plus en plus cher dans la majorité des grandes villes. C'est ce que montre le dernier baromètre* réalisé par le site Trouver-un-logement-neuf.com et le courtier Empruntis.

Ces derniers ont regardé le prix moyen d'un 3 pièces dans les 10 plus grandes villes de France. Et c'est à Lyon que les tarifs ont le plus augmenté. Il faut débourser aujourd'hui 40.200 euros de plus qu'il y a six mois pour un bien équivalent. Une flambée telle que malgré les taux bas, les mensualités* pour un achat à crédit sur 20 ans ont fortement augmenté sur la période: +12,6% à 1.783 euros.

"Comme on pouvait s’y attendre, faute de renouvellement de l’offre bien avant le confinement, les prix ont grimpé ces derniers mois et le retard pris pendant le confinement ne va faire qu’accentuer la problématique ces prochains mois", estime Céline Coletto, porte-parole de Trouver-un-logement-neuf.com.

L'autre grande ville où le ralentissement de la construction a fait bondir les prix, c'est Lille. Ici, un 3 pièces coûte près de 25.000 euros de plus qu'il y a six mois. On citera également Montpellier (+8.600 euros sur six mois), Toulouse (+7.100 euros) ou encore Marseille (+6.300 euros). En revanche, les prix sont relativement stables à Nantes et Bordeaux.

Des mensualités qui varient du simple au triple

Mais la vraie surprise du baromètre reste Paris. Malgré la pénurie d'offre, le recul de la demande en parallèle a fait baisser les prix. Un 3 pièces neuf coûte aujourd'hui 30.000 euros de moins qu'il y a six mois. Une baisse toutefois à relativiser puisque le marché du neuf est un marché d'ultra niche dans la capitale (avec très peu de biens mis en vente et des emplacements souvent difficilement comparables). En outre, il faut encore 837.400 euros pour s'offrir un T3 neuf à Paris.

Dans les dix villes étudiées (voir infographie ci-dessous), le prix d'un T3 varie fortement, de 252.900 euros à Toulouse pour le moins cher à 837.400 euros dans la capitale pour le plus cher. Du coup, les mensualités* pour un achat à crédit sur 20 ans varient du simple au triple. Cela va de 1.157 euros de mensualité à Toulouse jusqu'à 3.832 euros dans la capitale.

>> Si l'infographie s'affiche mal, cliquez ici.

*Taux relevés le 15 septembre 2020. Prix d’un trois-pièces relevé le 7 septembre 2020 sur le site Trouver-un-logement-neuf.com. Simulation des mensualités pour un crédit sur 20 ans avec un taux (hors assurance) de 0,95% et un apport correspondant aux frais de notaires.