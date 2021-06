Le patron de Century 21 constate "le retour en grâce des sous-préfectures et des villes moyennes"

Laurent Vimont, président de Century 21 (©BFM Business)

Une étude de Century 21 montre que les ménages quittent de plus en plus les centres-villes pour s'établir quelques kilomètres plus loin. Laurent Vimont, son président, explique sur BFM Business que les Français veulent gagner en qualité de vie.

(BFM Immo) - "C'est le retour en grâce des sous-préfectures et des villes moyennes". Laurent Vimont, président de Century 21, était l'invité de BFM Business ce mercredi. Il constate que les ménages préfèrent quitter les hypercentres des métropoles pour s'établir quelques kilomètres plus loin et gagner en confort ou en superficie. Sans surprise, "le mouvement qui s'opère depuis quelques mois vient des difficultés lors du confinement", précise Laurent Vimont. "Il ne s'agit pas de grandes migrations, mais davantage de sauts de puce réalisés pour gagner en qualité de vie".

Le marché est particulièrement dynamique en Ile-de-France (hors Paris), avec une augmentation de 9,2% du prix des maisons et de 9,8% du prix des appartements au premier semestre 2021 par rapport au même semestre en 2020. "Cette hausse est sans doute alimentée par les cadres qui ont choisi de quitter Paris pour trouver en première couronne des logements plus agréables", a estimé le président de Century 21. A contre-courant des tendances nationales, les prix immobiliers parisiens sont en baisse de 3,6% sur un an pour s'établir à 10.287 euros le m2 au premier semestre, au niveau des prix du marché en 2019. "Pour l'instant on parle de correction, je ne pense pas que cette baisse soit durable, il manque les clients étrangers", a précisé Laurent Vimont.

L'essor du télétravail

Dans les autres régions de France, le nombre de transactions est en hausse de 10% par rapport au premier semestre 2019, avec des prix en nette hausse en Nouvelle-Aquitaine (+14,8% pour les maisons et +20,3% pour les appartements par rapport au premier semestre 2020) et en Bretagne (+10,1% pour les maisons et +13,7% pour les appartements).

Ces bonds des prix de l'immobilier viennent notamment des ménages aisés, qui ne veulent plus vivre là où ils travaillent. "Ils optent pour le semi-principal grâce au télétravail. Ils ont donc deux logements", précise Laurent Vimont.