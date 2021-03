Plus de 30% des acheteurs parient sur une baisse des prix immobiliers

31% des acheteurs misent sur une baisse des prix (©Boyan Topaloff - AFP)

En février 2020, seulement 9% des acheteurs estimaient que les prix allaient baisser. Un an plus tard, ils sont désormais plus de 30% à le penser.

(BFM Immo) - De plus en plus d'acheteurs immobiliers estiment que les prix vont baisser. Une étude de SeLoger* réalisée par OpinionWay en février 2021 montre que 31% des acheteurs pariaient sur un recul des prix. Ils n'étaient que 9% à le penser il y a un an. Dans le même temps, 39% des acquéreurs pensent que les prix vont continuer d'augmenter. Ils étaient 46% à l'envisager il y a un an.

Séverine Amate, porte-parole de SeLoger, souligne: "Une analyse plus fine montre que les acquéreurs de sexe féminin (44%), les moins de 35 ans (44%) et les acquéreurs aux revenus les plus modestes (CSP- , 51%) sont les plus nombreux à croire à (et redouter) l’hypothèse d’une augmentation de prix. C’est aussi le cas des primo-accédants (45% versus 35% des secundo-accédants) ou encore des acheteurs dans le neuf (51% versus 34% dans l’ancien)".

Même constat du côté des vendeurs. En février 2021, 27 % des vendeurs estimaient que les prix seraient susceptibles de s’orienter à la baisse, contre seulement 9 % il y a un an. Ils sont sensiblement aussi nombreux (38%) qu'il y a un an à penser que le prix immobilier en France va augmenter (41% des vendeurs en février 2020).

Un moral au beau fixe

Le moral des acquéreurs se maintient. Ainsi, 54% d'entre eux estiment que l'immobilier reste une valeur sûre. Ils sont 52% côté vendeurs. Séverine Amate précise tout de même: "On note toutefois que la longueur de la crise tend à effriter ces perceptions des deux côtés de l’acte notarié". 58% des porteurs de projet qui ont bon espoir de voir leur achat aboutir dans les 6 prochains mois. 60% des vendeurs ont confiance en la concrétisation de leur projet et pour ceux dont le bien est déjà en vente, la part de vendeurs ne doutant pas de la réalisation de la transaction passe même à 72%.

"L'étude SeLoger montre que la confiance est plus robuste pour ceux qui cherchent à acheter un appartement (66%) plutôt qu’une maison (55%), en particulier dans les grandes villes (69% dans des villes de 60.000 à 100.000 habitants) ou les villes moyennes (64% dans des villes de 20.000 à 60.000 habitants). Les investisseurs locatifs sont également plus confiants (72%), un indicateur important qui montre que l’immobilier reste une valeur refuge, porté à date par des taux extrêmement attractifs et une demande au rendez-vous à la location", précise la porte-parole de SeLoger.

*Étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger dans le cadre de l'Observatoire du moral immobilier du 9 au 23 février 2021 auprès d'un échantillon de 2.988 porteurs d’un projet immobilier de 18 ans et plus (dont 586 vendeurs et 2.402 futurs acquéreurs).