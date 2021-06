Prix de l'immobilier : Quel étage choisir pour obtenir la meilleure décote?

La présence d'un ascenseur joue évidemment sur les prix (©Joel Saget - AFP)

Au sein d'un même immeuble, l'étage peut faire varier les prix des appartements. Évidemment, la présence ou non d'un ascenseur influence le prix.

(BFM Immo) - Comment obtenir la meilleure décote sur le prix d'un appartement à Paris? En choisissant le bon étage. Une étude Liberkeys montre en effet l'importance de l'étage dans le prix des appartements, surtout s'il y a ou non un ascenseur. Tout d'abord, le prix d’un appartement en rez-de-chaussée enregistre une décote comprise entre 3,9% (s'il n'y a pas d'ascenseur dans l'immeuble) et 6 ,1% (s'il y a un ascenseur) par rapport à un même bien situé 2 étages plus haut, le 2ème étant l’étage de référence.

>> Estimez le prix de votre bien immobilier avec notre simulateur gratuit

Dans un immeuble sans ascenseur, l’étage le plus prisé est le 3ème, +0,6% par rapport au 2ème étage. "Ceci s’explique par le fait qu’il soit généralement plus lumineux et reste plus ou moins accessible pour les moins sportifs d’entre nous", précise Liberkeys. La décote commence donc au 4ème étage avec -0,2%, puis -0,9% au 5ème étage. Au 6ème étage, l'écart est important : -2,6%. Si les escaliers ne vous font pas peur, monter jusqu'au 6ème peut donc s'avérer intéressant.

Le 5ème étage, le plus convoité

A l’inverse, dans un immeuble avec ascenseur, le 5ème étage est l'étage le plus convoité. En effet, Il abrite les appartements qui ont le plus la côte. "Un phénomène qui peut s’expliquer par le fait que dans la plupart des immeubles Haussmannien, cet étage est souvent mieux servi en termes de balcons", explique Liberkeys.

Résultat, dans un immeuble avec ascenseur, la décote se fera donc au rez-de-chaussée (-6,1%) et au 1er étage (-3,5%). Après, les prix augmentent : +0,8% au 3eme étage, +1% au 4ème étage, +2,3% au 5ème étage et enfin +1,5% au 6ème étage.