Qui sont les propriétaires qui louent sur Airbnb et combien gagnent-ils par an?

Airbnb rapporte beaucoup à ses hôtes (©AFP)

Les revenus des hôtes Airbnb ont eu tendance à augmenter régulièrement ces dernières années, comme le dévoile le document d'introduction en Bourse d'Airbnb.

(BFM Immo) - Airbnb prépare son entrée au Nasdaq dans une semaine. Et son document d'introduction en Bourse, mis en ligne sur le site de la SEC, le gendarme boursier américain, regorge d'informations sur le business model du groupe. On en apprend également beaucoup plus sur les hôtes et ce qu'ils gagnent réellement, que ce soit à la nuitée ou à l'année.

Les revenus générés via la plateforme

Les chiffres donnent le tournis. Les locations facturées ont atteint 38 milliards de dollars en 2019 à travers le monde. Plus précisément, il s'agit de ce qu'Airbnb appelle le "gross booking value" (ou GBV). Il s'agit du montant cumulé des réservations, en incluant les revenus des hôtes mais aussi les frais de ménage, les frais prélevés par la plateforme ainsi que les taxes (net des annulations).

Ce GBV progresse particulièrement rapidement : +29% en 2019 après déjà +40% en 2018. Les loyers facturés totalisent encore 18 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année (soit -39% par rapport à la même période de 2019), malgré la crise du coronavirus et les multiples confinements un peu partout dans le monde.

Le nombre d'hôtes

Au 30 septembre dernier, il y avait 4 millions d'hôtes dans le monde pour 7,4 millions de logements référencés (dont 5,6 millions d'annonces actives à cette date). Soit en moyenne 1,85 logement par bailleur (dont 1,43 logement avec une annonce active).

Parmi les bailleurs, il y a une petite majorité de femmes (55%). Par ailleurs, 86% des propriétaires sont situés en dehors des Etats-Unis.

Des bailleurs de plus en plus aguerris

Les hôtes, dans le sens de bailleurs, ont tendance à se professionnaliser avec le temps. Certes, 90% des hôtes sont des particuliers et 79% d'entre eux ont juste un seul bien. Mais cela signifie que 10% des hôtes sont des professionnels et que 21% des hôtes proposent plusieurs biens à la location.

En outre, on observe que le nombre de logements listés (actifs sur la plateforme) par hôte a eu tendance à progresser ces dernières années. Il y avait ainsi 1,43 bien par hôte en 2019, contre 1,33 en 2018 et 1,22 en 2017. Et les revenus moyens des hôtes (voir plus bas) suggèrent qu'une partie importante d'entre eux sont des propriétaires qui louent des biens à l'année.

Par ailleurs, près de 21% des 4 millions d'hôtes, soit 850.000 d'entre eux, ont le statut de "superhost". Pour cela, ils doivent "accueillir des voyageurs à au moins 10 reprises" au cours des 12 derniers mois ou avoir "accepté 3 réservations pour un total d'au moins 100 nuits", précise Airbnb sur son site.

Le prix moyen d'une nuitée

Le prix journalier moyen facturé aux clients variait entre 90 et 145 dollars par logement ou expérience en fonction des mois l'an passé. En moyenne, cela représentait 116 dollars par jour. Mais ce prix des réservations (taxes comprises) par nuitée ou expérience change beaucoup en fonction de la zone géographique. Ainsi, il était en 2019 de 165 dollars en Amérique du Nord, contre 105 dollars dans la zone EMEA (Europe, Moyen Orient et Afrique), 85 dollars en Asie Pacifique et 78 dollars en Amérique latine. Le document d'Airbnb ne donne malheureusement pas plus de précisions, par exemple selon les villes concernées.

Selon les données compilées (en octobre dernier) par le site Insideairbnb.com, une nuitée est actuellement facturée en moyenne 111 euros à Paris, 97 euros à Lyon et 86 euros à Bordeaux. Ce qui semble assez cohérent avec les données du document d'enregistrement d'Airbnb.

Une part non négligeable d'annulations

En 2019, la part des réservations annulées (que ce soit pour des nuitées ou des expériences) oscillait entre 13 et 14% selon les mois.

Où les locations se font-elles?

43% des nuits et expériences réservées en 2019 l'étaient dans la région Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA), contre 29% pour l'Amérique du Nord, 18% pour l'Asie Pacifique et 10% pour l'Amérique latine.

On notera que les clients réservent en moyenne en 2019 pour 3,7 nuits en Amérique du Nord et dans la zone EMEA. C'est légèrement plus en Amérique latine (4,1) mais beaucoup plus qu'en Asie (2,8).

Les hôtes qui proposent des biens à la location le font dans près de 100.000 villes du monde. Le top 20 des villes (dont font partie Paris, Londres, New York, Rome, Barcelone ou encore Lisbonne) pesait en 2020, selon les mois, entre 7% et 13% du total du nombre de nuits et expériences réservées.

Des biens atypiques en location

Si la plupart des 5,6 millions de biens proposés sont des appartements ou des maisons classiques (ou des chambres dans ces logements), de nombreux biens atypiques sont proposés à la location. Airbnb référence notamment 40.000 fermes, 24.000 mini-maisons, 5.600 bateaux, 3.500 châteaux, 2.800 yourtes, 2.600 maisons dans des arbres, 1.600 îles privées, 300 phares et même 140 igloos.

Ce que gagnent les hôtes Airbnb

Le revenu annuel moyen des hôtes (ayant enregistré au moins une location effective, partout dans le monde) tourne actuellement autour de 7.900 dollars (sur les douze mois se terminant fin septembre 2020). Soit 6.533 euros par an ou 544 euros par mois. Cela correspond par ailleurs à 68 nuitées ou expériences par an en moyenne, si on se réfère au prix journalier moyen facturé aux clients (voir plus haut).

Si Airbnb ne fournit pas explicitement les données sur l'évolution des revenus annuels par hôte, il est possible de l'estimer pour les années précédentes. Car comme Airbnb le reconnaît lui-même dans son document d'enregistrement auprès de la SEC, le ratio de frais prélevés est resté relativement stable au cours des dernières années.

Ainsi, si on applique le même ratio de revenus des hôtes par rapport aux locations facturées (qui était de 82,4% en 2019), le revenu annuel moyen par hôte progresse régulièrement. Il était, selon les calculs de BFM Immo, de 5.600 dollars en 2017 puis de 6.400 dollars en 2018 et 7.800 dollars en 2019. Soit, à la parité eurodollar actuelle, 4.625 euros en 2017 (385 euros par mois), 5.286 euros en 2018 (440 euros par mois) et 6.442 euros en 2019 (537 euros par mois).

Il est très probable que ce montant annuel soit beaucoup plus élevé dans les grandes villes européennes, et en particulier à Paris.

Ce que prélève Airbnb sur la facture

Pour une nuitée type proposée à 100 dollars par un propriétaire, Airbnb indique à titre d'exemple que celle-ci sera facturée environ 116 dollars au locataire. Sur ce montant, le propriétaire récupère 97 dollars et Airbnb empoche 15 dollars. 4 dollars sont reversés en taxes de séjour.

Si on regarde dans le détail les éléments financiers, les frais prélevés par Airbnb (les "service fees") ont représenté 14% du montant des locations ou expériences facturées (le GBV, voir plus haut).