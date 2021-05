Allongement des délais de crédits immobiliers: pensez à monter votre dossier en amont des visites

Les délais s'allongent (©Pixabay)

Les délais pour obtenir un crédit immobilier sont en train d'exploser. Pour éviter tous problèmes, certains courtiers recommandent même de monter les dossiers avant même les visites.

(BFM Immo) - Attention si vous avez un projet immobilier, acheteur ou vendeur, les délais pour obtenir un crédit immobilier sont en train d'exploser. Les courtiers constatent un doublement des délais de traitement dans les banques. Les effectifs manquent et les demandes de crédits sont extrêmement fortes, on dépasse parfois les 60 jours. Que se passe-t-il? C'est une conjonction d'éléments qui a créé un véritable embouteillage.

D'abord le dynamisme de la demande. En mars, le réseau Century21 parlait déjà du meilleur mois de son histoire. Une demande d'achat mais aussi dans une moindre mesure, le retour des renégociations. Avec l'annonce de taux d'intérêt revenus à des niveaux historiquement faibles, beaucoup de ménages tentent de nouveau de faire baisser le coût de leur crédit. Les renégociations représentent désormais 15% de la production de crédits. Certes, moins que les 40% qu'on avait atteint début 2020 et que les 60% autour de 2016 mais il y a bel et bien un sursaut de ce côté-là ces dernières semaines.

Et en parallèle, de moins en moins de personnel disponible dans les banques. Certes il y a le télétravail mais le confinement avec la fermeture des écoles et des crèches a nettement ralenti la machine. Et puis, il y a la multiplication des cas covid et cas contacts, sans parler des burn out. A ces éléments liés à la crise sanitaire s'ajoutent les congés et la nécessité de poser un maximum de jours avant la fin du mois de mai. Un courtier relaie le témoignage d'un banquier: "sur un plateau de 10 personnes, nous ne sommes plus que 5".

60 jours

Résultat, chaque étape pour obtenir son crédit immobilier prend désormais 2 à 3 fois plus de temps que d'habitude. Pour un accord de principe, il faut compter désormais 2 semaines en moyenne et parfois même jusqu'à 3 semaines contre environ 3 jours normalement. Pour un accord définitif, on ajoute encore 2 à 3 semaines contre 1 semaine avant. Pour une émission de l'offre de prêt, rebelote 2 à 3 semaines de plus contre 1 semaine auparavant. Et puis une fois l'offre de la banque reçue par l'emprunteur vous ajoutez encore les 10 jours de délai légal pour la validation.

Selon le courtier Vousfinancer, il n'est plus rare de dépasser les 60 jours. Or les conditions suspensives dans les compromis de vente ne vont aujourd'hui pas au-delà. En tout cas pas de manière automatique. Ce délai, avait déjà été de 45 à 60 jours il y a 1 an avec la crise sanitaire. Vousfinancer recommande ainsi aux acheteurs de demander dès le départ un allongement d'une dizaine de jours aux vendeurs et aux notaires. Et dans l'idéal de monter son dossier de prêt en amont même des visites.

Notez que, du côté des banques, on assiste à de légères hausses de taux en ce début du mois de mai. Pas grand'chose +0.05 / +0.10% pour justement réguler les flux. Des hausses isolées et qui ne devraient durer que le temps de l'embouteillage. La situation devrait s'améliorer en juin. Avant de se retendre encore cet été avec les vacances.