Il y a désormais quasiment autant de femmes que d'hommes qui empruntent en solo

54% des femmes sont confiantes pour réaliser leur projet immobilier (©AFP)

Ces dernières années, la part des femmes qui empruntent seules a fortement progressé. Et les écarts de budget entre hommes et femmes se réduisent.

(BFM Immo) - Il existe toujours des différences de entre hommes et femmes en matière d'immobilier, que ce soit des différences dans leur perception du marché, dans leurs projets ou dans leur poids sur ce marché.

D'abord dans leur perception, les femmes sont actuellement clairement moins optimistes que les hommes. Selon une étude Opinionway pour SeLoger*, 54% des femmes interrogées se disent confiantes sur la concrétisation de leur projet immobilier, contre 63% des hommes. Par ailleurs, 38% des femmes anticipent une hausse des prix, contre 29% des hommes. Et autre élément intéressant: 35% des femmes se disent inquiètes dans leur capacité à obtenir un crédit immobilier, contre 28% des hommes. On voit clairement moins d'optimisme chez les acheteuses que chez les acheteurs.

Sur leur poids dans ce marché immobilier, il y a aussi des différences entre les hommes et les femmes, mais qui cette fois sont plutôt en train de se combler. Ainsi, selon les données du courtier Empruntis, les femmes représentent désormais quasiment la moitié de ceux qui empruntent seuls: 45% précisément en ce début d'année. Le courtier rappelle qu'en 2017, les femmes ne représentaient même pas un tiers des emprunteurs en solo.

Sur l'aspect financier de l'opération également, l'écart se réduit. Le budget consacré par les femmes à leur achat immobilier augmente plus vite que celui des hommes. Pour autant, elles empruntent encore en moyenne 10% de moins. Et pour cause, elles ont toujours des salaires plus faibles que les hommes. Dans les dossiers traités par Empruntis en ce début d'année, les emprunteuses gagnent près de 12% de moins que les emprunteurs. En revanche, si elles gagnent moins, les femmes réussissent à se constituer un apport personnel plus élevé que les hommes, de 10% en moyenne selon le courtier.

Enfin, sur leurs projets en tant que tels, les statistiques d'Empruntis confirment que les femmes privilégient l'achat d'une résidence principale. Et même si elle optent majoritairement pour des appartements, elles restent plus nombreuses que les hommes à choisir une maison.

*Étude réalisée par OpinionWay pour le compte de SeLoger du 12 au 24 novembre 2020, auprès de 5.048 porteurs d’un projet immobilier de 18 ans et plus et utilisateurs des portails d’annonces spécialisés SeLoger et Logic-Immo. Parmi eux, 3.723 ont un projet d’achat immobilier dont 2.110 sont des femmes.