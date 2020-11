La durée moyenne des crédits immobiliers n'a jamais été aussi longue en France

Les durées d'emprunt s'allongent (©Mychele Daniau - AFP)

C'est un nouveau record historique. La durée moyenne des nouveaux emprunts octroyés est passée de 230 à 235 mois, soit 19,6 ans. Il s'agit du niveau "le plus élevé" jamais observé, selon les données de l'Observatoire Crédit Logement / CSA.

(BFM Immo) - En octobre, le taux moyen des crédits immobiliers a légèrement baissé. Il est de 1,21% contre 1,22% en septembre, selon les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement / CSA publiés mardi. Le taux à 15 ans est de 1,02%, celui à 20 ans de 1,16% et celui à 25 ans de 1,42%.

En parallèle, la durée moyenne des prêts immobiliers continue de s'allonger. En octobre, elle a atteint 235 mois (soit 19,6 ans), contre 230 mois en septembre. Un record historique. "En octobre, la durée moyenne s'est établie au niveau le plus élevé constaté jusqu'alors", précise l'Observatoire Crédit Logement / CSA. "La durée moyenne s'est accrue de 7 mois depuis mars", ajoute l'Observatoire. Ce mouvement s'opère alors que les autorités ont demandé aux banques depuis fin 2019 de serrer la vis sur les crédits, en limitant les durées à 25 ans au maximum et le taux d'endettement à 33%.

De moins en moins de prêts de courte durée

L'Observatoire note que "cet allongement des durées avait permis dans un premier temps d'amortir les conséquences de la remontée des taux des crédits et, depuis juillet dernier, d'absorber les conséquences de la hausse des prix des logements". En outre, cet allongement des durées a pu permettre de faire passer des dossiers en limitant l'endettement à 33% ou moins, tout en restant sous la limite des 25 ans.

D'ailleurs, la part des crédits de plus de 25 ans recule pour s'établir à son plus bas niveau (0,5% de la production en octobre). Dans le même temps, celle des crédits entre 20 et 25 ans continue de progresser, à 50,9%, son plus haut niveau. "La part des prêts les plus courts (15 ans et moins) ne représente plus que 17% du total de la production, soit moitié moins que dans la première moitié des années 2010", précise l'Observatoire.