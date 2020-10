Le réseau immobilier L'Adresse constate trois fois plus de refus de prêts qu'auparavant

Les refus de demandes progressent (©AFP)

Brice Cardi, président du réseau l’Adresse, estime que les Français n'ont pas perdu leur envie d'acheter. Mais la politique restrictive des banques freinent de plus en plus de dossiers.

(BFM Immo) - Les Français n'ont pas perdu leur envie d'acheter. C'est ce que constate Brice Cardi, président du réseau d'agences immobilières L'Adresse, qui a noté un troisième trimestre ultra dynamique. Mais il déplore que les banques et leur politique de prêt plus restrictive depuis fin 2019, orientée notamment par le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), limitent les projets des Français. Ce qui pénalise les ménages modestes et les primo-accédants, mais pas uniquement.

Brice Cardi constate ainsi que les cadres sont à leur tour concernés par les refus de prêts. "En effet, si ces derniers sont déjà investisseurs, ils ont de grandes chances de voir leur crédit comptabilisé mais de ne pas voir soustraire les loyers estimés de leurs investissements, leur faisant donc rapidement atteindre la limite des 33% d’endettement à ne pas dépasser", déplore le président du réseau. Et il ajoute : "Cette situation nous amène à constater, au sein du réseau l’Adresse, près de 3 fois plus de refus de financement qu’auparavant".

Allonger la durée des crédits

Brice Cardi va même plus loin: "Avec des taux si bas, il est dommage de rester sur une durée d’emprunt de 25 ans au regard de l’espérance de vie. Il serait tout à fait possible de la porter à 27-28 ans, ce qui rendrait ainsi possible de nombreux projets".

Pour rappel, au mois d'août, le taux moyen des crédits immobiliers était de 1,24%, contre 1,25% en juillet selon l'observatoire Crédit Logement/CSA, proche du record historique de 1,12% datant de novembre. Dans le détail, sur 15 ans, il atteint 1,05%, sur 20 ans 1,20% et sur 25 ans 1,47%.