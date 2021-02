Les courtiers, des acteurs du crédit immobilier devenus incontournables

Les courtiers immobiliers prennent de plus en plus de place (©Pixabay)

Sur les trois dernières années, 60% des Français qui ont acheté un bien immobilier sont passés par un courtier. Le climat d'incertitude joue particulièrement en faveur des intermédiaires.

(BFM Immo) - Les courtiers en crédits immobiliers sont en train de devenir incontournables. Ces trois dernières années, 60% des Français qui ont acheté un bien immobilier ont préféré passer par un professionnel du crédit, selon un sondage* OpinionWay pour le courtier Vousfinancer.

Une part qui monte à 65% pour les 18-34 ans. Et pour cause, ils sont souvent ceux qui doutent le plus de pouvoir obtenir leur crédit. Pour autant, même les ménages plus aisés s'en remettent désormais aux courtiers. 51% des CSP + y ont eu recours l'an dernier. C'est 10 points de plus en un an et c'est une part qui a presque doublé en l'espace de 5 ans. Pour eux, le sujet n'est pas de décrocher le crédit mais d'obtenir les meilleures conditions possibles.

Et le climat d'incertitude joue particulièrement en faveur des intermédiaires. Une incertitude économique qui pousse les banques à la prudence et incite les emprunteurs à se trouver des négociateurs. Une incertitude également législative et réglementaire qui complexifie les démarches des particuliers. Ces derniers préfèrent ainsi s'en remettre à des professionnels pour défendre leurs intérêts.

*Méthodologie : Sondage OpinionWay pour Vousfinancer réalisé les 20 et 21 janvier 2021 auprès d’un échantillon de 1.001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas (au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence).