Les taux immobiliers poursuivent leur repli

Les taux immobiliers toujours au plus bas (©AFP)

(BFM Immo) - Les taux immobiliers poursuivent tranquillement leur trajectoire. L'Observatoire Crédit Logement / CSA vient de publier son baromètre du mois de juin et du deuxième trimestre. En juin, le taux moyen atteint 1,06% contre 1,07% en mai. Dans le détail, le taux moyen ressort à 0,86% sur 15 ans, 0,99% sur 20 ans et 1,18% sur 25 ans.

Au 2ème trimestre 2021, le taux moyen de l’ensemble du marché reste stable à son plus bas niveau, soit 1,06 %, contre 1,13% au 1er trimestre 2021. Il s'était établi à 1,15% en décembre 2020. Il a donc perdu 9 points de base depuis décembre dernier et 21 points de base depuis un an.

La durée progresse

La durée moyenne des prêts accordés, elle, progresse. Au 2ème trimestre 2021, elle était de 234 mois contre 231 mois au 1er trimestre 2021. "La durée moyenne qui s’est accrue dès le début de l’été 2020 permet d’absorber les conséquences de la hausse des prix des logements qui se renforce au fil des mois et, souvent, de contenir les taux d’effort sous le seuil des 35%, dans le contexte de la crise déclenchée par la Covid-19", analyse l'Observatoire.

En juin 2021, la durée moyenne des prêts s’est établie à 237 mois, un niveau qui n’a encore jamais été aussi élevé : depuis décembre dernier, la durée moyenne s’est donc accrue de 8 mois.