Taux immobiliers : les banques adoptent des stratégies différentes en avril

Les taux restent stables en avril (©Mychele Daniau - AFP)

Le mois de mars avait été marqué par des hausses de taux. Mais en avril, les stratégies sont divergentes de la part des banques.

(BFM Immo) - En avril, les taux immobiliers restent stables. Ils s'affichent à 1,05% sur 15 ans, 1,25% sur 20 ans et 1,45% sur 25 ans, constate le courtier Vousfinancer. Si certaines banques ont décidé de remonter faiblement leur barème (0,05 à 0,10 point de pourcentage), d'autres baissent leur taux (de 0,05 à 0,20 point de pourcentage). Une banque nationale va même baisser les taux jusqu'à 0,35 point de pourcentage pour certains profils. Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, explique: "On note que chaque banque mène sa propre stratégie en fonction de ses objectifs de production de crédit, avec certains établissements qui remontent légèrement leurs taux pour reconstituer leurs marges quand d’autres au contraire les baissent pour capter davantage de clients et élargir leur cible, même si elles restent toutes très vigilantes sur les profils d’emprunteurs qu’elles financent".

Pour les semaines à venir, l'impact du troisième confinement devrait être limité. En effet, les visites des biens immobiliers restent autorisées pour les résidences principales, "qui concernent 85% des crédits que nous intermédions", rappelle Julie Bachet.

Emprunter en chômage partiel?

En revanche, avec l’extension du confinement à l’ensemble du territoire et la fermeture de certains commerces ou la garde des jeunes enfants lorsque le télétravail n’est pas possible, de potentiels emprunteurs vont être à nouveau mis au chômage partiel, avec de probables difficultés pour obtenir un crédit immobilier. Selon les résultats d’une enquête interne au réseau Vousfinancer réalisée en mars, si près de 60% des 200 agences du réseau parviennent à financer des emprunteurs au chômage partiel, c’est le plus souvent sous conditions. D’ailleurs, 30% y arrivent uniquement lorsque la période de chômage partiel est terminée et 10% n’ont actuellement pas de solution pour ces emprunteurs auprès de leurs partenaires bancaires.

Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, précise qu'"il est possible de financer des emprunteurs au chômage partiel, au cas par cas, à condition qu’ils aient de l’ancienneté professionnelle et de l’épargne de précaution… Mais cela dépend aussi du secteur d’activité dans lequel ils travaillent: s’il s’agit d’un secteur très touché par la crise, la banque refusera". Et Sandrine Allonier ajoute : "En outre, elle tentera de déceler s'il s'agit d'un chômage partiel temporaire ou si cela traduit de réelles difficultés financières de l'entreprise".