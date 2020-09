Vers un assouplissement des règles pour les crédits immobiliers?

Le Haut Conseil pourrait revoir ses recommandations. (©AFP)

Depuis près d'un an, le Haut Conseil de stabilité financière recommande aux banques de ne plus prêter au-delà de 25 ans et avec un taux d'endettement maximum de 33%. Réuni ce jeudi, il pourrait assouplir ces règles pour laisser les banques supporter la demande.

(BFM Immo) - Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) se réunit ce jeudi pour savoir si oui ou non il convient d'assouplir ses précédentes recommandations en matière de crédit immobilier. Depuis fin 2019, le HCSF demande aux banques un strict respect des 33% d'endettement maximal et une durée d'emprunt n'excédant pas les 25 ans.

Si on ajoute les nouvelles précautions que prennent les banques face à la crise économique, notamment en termes d'apport personnel, on a de plus en plus d'exclus du crédit. Que ce soit les investisseurs comme les primo-accédants. Chez le courtier Vousfinancer, on frôle les 11% de dossiers refusés, le double d'il y a un an.

Alors, que peut faire le Haut Conseil? Va-t-il permettre aux banques de déroger plus souvent aux recommandations? Aujourd'hui, le régulateur a laissé une souplesse sur seulement 15% des dossiers (qui peuvent donc déroger à la règle des 25 ans et du 33% d'endettement). On pourrait porter cette marge à 30%. Il y a aussi la question du reste à vivre. Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, regrette ainsi qu'on ne prenne en compte que le taux d'endettement, alors que la clé c'est véritablement le "reste à vivre". 33% d'endettement maximal, ce n'est en effet pas la même chose lorsqu'on gagne 2.000 euros par mois ou lorsqu'on gagne 10.000 euros.